Un bambino di 19 mesi manifesta da circa una settimana una frequente tendenza a strizzare gli occhi e a strofinarli. La madre riferisce che il bambino mostra questo comportamento senza altri sintomi evidenti. Si tratta di un comportamento che può essere legato a diversi fattori, come irritazione o affaticamento visivo. È consigliabile consultare un pediatra o uno specialista in oftalmologia pediatrica per una valutazione accurata.

Salve, mio figlio ha 19 mesi e da una settimana circa vedo che strizza spesso gli occhi e tende anche a strofinarli. Questo succede anche a televisione spenta, anzi abbiamo fatto una prova che se solo diciamo “ora accendiamo la tv” lui inizia a strizzarli. Essendo molto piccolo non sa dire se gli fanno male gli occhi o meno. Quindi non saprei dire nemmeno se sia un tic o un disturbo visivo. Ma nel caso sia un problema di vista, a quest’età come funziona la visita visto che non sa parlare ancora? Buongiorno signora, quando un bambino piccolo inizia a strizzare o strofinare spesso gli occhi, le cause possono essere diverse e non sempre legate a un problema visivo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Perché mio figlio strizza spesso gli occhi?”

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