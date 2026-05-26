Due settimane dopo aver vinto il premio come Miglior Attore ai BAFTA Television Awards, Stephen Graham ha deciso di prendersi una pausa. L’attore, noto per aver definito il calcio e la moda come “una cosa tribale”, torna a dedicarsi a momenti di relax dopo mesi di riprese intense e impegni promozionali. La scelta arriva in un periodo di grande impegno professionale, che ha richiesto uno sforzo notevole. Ora, Graham cerca di recuperare energie lontano dai riflettori.

Due settimane dopo aver portato a casa il premio come Miglior Attore ai BAFTA Television Awards, Stephen Graham sta facendo esattamente quello che farebbe qualsiasi persona sana di mente dopo diversi mesi di riprese intense e tour stampa emotivamente impegnativi: prendersi una pausa. Quando parliamo, sta viaggiando tra la Costiera Amalfitana e Napoli con la sua famiglia, sparendo ogni tanto in qualche buco nero di segnale per poi riapparire improvvisamente a metà frase. «Scusa», ride dopo un’interruzione particolarmente drammatica. «Stiamo attraversando le montagne.» Ma anche se tecnicamente è in vacanza, Graham continua comunque a lavorare — almeno in un certo senso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per Stephen Graham, calcio e moda sono «una cosa tribale»

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