Per l’intelligenza artificiale è fondamentale una regolamentazione condivisa

Un esperto ha affermato che è essenziale stabilire una regolamentazione condivisa per l’intelligenza artificiale. Ha aggiunto che l’I.A. non è uno strumento neutrale, ma rappresenta una forma di potere. Si rischia che il controllo si concentri nelle mani di poche grandi multinazionali. La questione riguarda la gestione e la distribuzione del potere derivante dall’uso di questa tecnologia. Nessuna decisione concreta è stata annunciata durante la dichiarazione.

«L'I.A non è uno strumento neutrale, ma una forma di potere che rischia di accentrarsi nelle mani di poche grandi multinazionali. Pertanto per evitare che l'algoritmo domini la società, bisogna legiferare e regolare l'accesso a queste tecnologie, assicurando che siano al servizio del bene comune. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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