Per capire Backrooms il nuovo horror A24 pronto a farci esplodere la testa ti servono un paio di nozioni da gamer
Il 27 maggio (due giorni prima rispetto agli Usa) arriva in Italia Backrooms, diretto da Kane Parsons, vent’anni appena compiuti e già il più giovane regista nella storia di A24, un film di cui si parla molto anche per le sue origini. C’è un’immagine che gira online dal 2019 e che, se la guardi abbastanza a lungo, smette di sembrare innocua. Un corridoio. Moquette gialla, luci al neon, pareti anonime. Nessuna finestra, nessuna uscita, nessuna presenza umana. Tutto è al suo posto — eppure qualcosa non torna. È quella sensazione difficile da nominare, a metà tra ansia e vertigine: liminal dread, in italiano “terrore liminare”. Da lì nasce uno dei fenomeni culturali più strani e fertili degli ultimi anni, capace di passare da un thread anonimo su 4chan a un film prodotto dalla più famosa casa di produzione indipendente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
The Entire Backrooms Lore Explained As Quickly As I Can
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