Il 27 maggio (due giorni prima rispetto agli Usa) arriva in Italia Backrooms, diretto da Kane Parsons, vent’anni appena compiuti e già il più giovane regista nella storia di A24, un film di cui si parla molto anche per le sue origini. C’è un’immagine che gira online dal 2019 e che, se la guardi abbastanza a lungo, smette di sembrare innocua. Un corridoio. Moquette gialla, luci al neon, pareti anonime. Nessuna finestra, nessuna uscita, nessuna presenza umana. Tutto è al suo posto — eppure qualcosa non torna. È quella sensazione difficile da nominare, a metà tra ansia e vertigine: liminal dread, in italiano “terrore liminare”. Da lì nasce uno dei fenomeni culturali più strani e fertili degli ultimi anni, capace di passare da un thread anonimo su 4chan a un film prodotto dalla più famosa casa di produzione indipendente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Per capire Backrooms, il nuovo horror A24 pronto a farci esplodere la testa, ti servono un paio di nozioni da gamer

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The Entire Backrooms Lore Explained As Quickly As I Can

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