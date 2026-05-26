Sono stati annunciati gli atleti italiani qualificati alle finali della World Cup di pattinaggio artistico, che si terranno tra pochi giorni al Pala BCC Romagnolo di Cesena. L’evento si svolgerà nello stesso impianto che in passato ha ospitato competizioni di questa disciplina. Gli atleti azzurri sono stati ufficialmente selezionati e prenderanno parte alla fase conclusiva della competizione internazionale.

Tra pochi giorni si alzerà il sipario al Pala BCC Romagnolo (ex Carisport) di Cesena, impianto sportivo che sarà teatro dal 31 maggio fino al 7 giugno delle F inali valide per la World Cup 2026 di pattinaggio artistico a rotelle, ultimo evento internazionale prima della lunga parentesi riservata ai (fondamentali) Campionati Italiani. In Emilia Romagna saranno della partita come da regolamento gli atleti che hanno guadagnato il punteggio complessivo più alto nel corso delle due semifinali svoltesi rispettivamente in quel di Buenos Aires e a Garmisch-Partenkirchen. Nella specialità Solo Dance, i fari saranno puntati principalmente su Roberta Sasso, mentre in campo maschile le attenzioni saranno rivolte a Yuri Allegranti, al primo anno nella massima categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico, ufficializzati gli azzurri ammesi alle Finali della World Cup di Cesena

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