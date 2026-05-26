Passo dopo Passo | i 30 anni di Contatto & La Bonne Semence

Un lungo serpentone di persone ha festeggiato i 30 anni di fondazione della cooperativa sociale Contatto & La Bonne Semence di Serina. Domenica 24 maggio, sono stati 210 gli iscritti, tra adulti e bambini, che hanno partecipato al trekking inclusivo “ Passo dopo passo “, animando le montagne della Valle. L’iniziativa, nata per festeggiare l’importante traguardo dei 30 anni di Contatto & La Bonne Semence – attiva sul territorio sui temi della salute mentale e dell’inclusione sociale e lavorativa di persone con fragilità –, era ispirata alla consolidata esperienza dei raduni di montagnaterapia, ovvero una camminata pensata come un evento aperto a tutte e tutti — ospiti, soci, dipendenti, famiglie e cittadini — con l’obiettivo di abbattere le barriere e promuovere l’inclusione attraverso il contatto con la natura e il territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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