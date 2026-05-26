Pare parecchio Parigi | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Da tpi.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pare parecchio Parigi: trama, storia vera, cast e streaming del film su Rai 1. Questa sera, martedì 26 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda il film Pare Parecchio Parigi, con protagonisti Leonardo Pieraccioni e Nino Frassica. La regia è di Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama (storia vera). Bernardo, Giovanna ed Ivana sono tre fratelli che non si parlano da anni e vorrebbero soddisfare il desiderio del loro anziano e malato padre che non ha mai visto Parigi. Le condizioni dell’uomo però non permettono tragitti così lunghi, e i suoi figli optano per fare finta di partire in camper. pur non uscendo dal maneggio di Bernardo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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