Papa | cercare una IA disarmata importante continuare il dialogo

Agroalimentare, l’Ammaccata cilentana premiata da Forbes Italia a Napoli: Cristian Santomauro è tra i 35 Maestri della Pizza 2026 Dimore storiche, quasi 4.500 visitatori in Campania per la giornata nazionale Adsi Roma, 26 mag. (askanews) – All’indomani della sua prima enciclica, Papa Leone è tornato sul tema dell’intelligenza artificiale, lasciando Castel Gandolfo per rientrare in Vaticano. “Penso che sia molto importante continuare il dialogo e cercare una intelligenza artificiale disarmata”, ha affermato il pontefice davanti alle telecamere in attesa. “Abbiamo visto i casi di oggi in Libano, per esempio, e in altri posti del Mondo dove la guerra si fa con l’IA, senza pensare alle vite umane che sono veramente le vittime di tutto questo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Papa Leone XIV: l’IA minaccia l’autenticità del dialogo umanoRecentemente, il Papa ha espresso preoccupazioni riguardo all'impatto dell'intelligenza artificiale sul rapporto tra le persone e sulla capacità di...

Papa Leone XIV: un anno di pontificato. Per una pace disarmata e disarmante. Nonostante gli attacchi di TrumpIl 8 maggio 2025, un nuovo papa è salito al soglio di Pietro, presentandosi al mondo con un discorso scritto e preparato in anticipo.

Temi più discussi: Abeba Birhane, esperta IA: Il Papa e l'Africa rifiutano tecnologie neocolonialiste; Disarmare l’intelligenza artificiale per costruire la comunione nel cantiere della storia; Il Papa e l'Intelligenza artificiale, l'enciclica con cui il Vaticano gioca d'anticipo: perché la rivoluzione digitale avrà più effetti di quella industriale; Papa Leone XIV e l'IA: Disarmarla dalla logica militare ed economica.

La Rettrice Elena Beccalli commenta l'Enciclica di Papa Leone XIV: una sfida che chiama l'università all'integrazione dei saperi nell'era digitale. Un impegno già al centro del Piano Strategico 2026-28 Scopri di più: x.com

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