? Domande chiave Perché un ingegnere in Germania guadagna il doppio di uno italiano?. Come fanno le rendite finanziarie a bloccare l'aumento degli stipendi?. Perché le imprese italiane investono solo un quinto dei loro margini?. Cosa impedisce ai salari medi di crescere nonostante i profitti aziendali?.? In Breve Rapporto tra redditività e margini operativi stabile a 0,83 secondo Giuseppe Russo.. Solo il 20-21% dei margini operativi viene destinato agli investimenti netti.. Investimenti totali al 22% del PIL nel 2024 contro il 17% del 2013.. Stipendi d'ingresso per ingegneri in Germania o Danimarca circa 6000 euro lordi..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orsini sul nodo stipendi: il salario medio spinge via i giovani

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