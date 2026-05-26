Ormai da un po’ a Roma oltre il Tevere qualcosa è cambiato

A Roma, oltre il Tevere, si sono verificati recenti cambiamenti. Circa un anno fa, un cardinale proveniente dagli Stati Uniti si è candidato a papa e ha ottenuto l’elezione.

Poco più di un anno fa, proveniente dagli USA, giunse a Roma un cardinale per candidarsi a papa e riuscì nel suo intento. Raggiunto il suo scopo, si calò in poco tempo nella nuova parte. Il Professor Prevost, questo il suo nome al mondo, è un matematico. Nei giorni scorsi Leone XIV ha presentato al mondo la sua prima enciclica, che ha dato subito l’idea del suo impegno a voler dare inizio a un nuovo corso dell’attività della Santa Sede.Nei giorni scorsi Leone XIV ha presentato al mondo la sua prima enciclica, che ha dato subito l’idea di essere determinato a proseguire l’opera per dare un nuovo corso alla Santa Sede nei rapporti con il resto del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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ROMA ETERNA | La Nascita della Repubblica Romana (Canzone Epica di Storia)

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