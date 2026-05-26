Il regista sudcoreano Park Chan-Wook ha ricevuto in Italia il premio “Omaggio al maestro” durante la rassegna culturale “Milanesiana”. In occasione dell’evento, ha spiegato che per i suoi film considera tre aspetti principali: la società, l’uomo e il genere cinematografico. La manifestazione è ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.

"Quando devo fare un film tengo presente tre cose: la società, l’uomo e il genere". Lo racconta il pluripremiato regista sudcoreano Park Chan-Wook in Italia per ricevere il premio “Omaggio al maestro“ della “ Milanesiana “, la rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. E a Milano dà un’anticipazione: "Il mio prossimo film sarà un western nel segno di Sergio Leone: non imiterò il suo stile, ma spero di prendere in prestito il suo spirito". Ieri sera Park Chan Wook è stato al Volvo Studio Milano e oggi sarà all’Anteo Palazzo del Cinema alle 15 e alle 21. È arrivato a Milano direttamente dal Festival di Cannes, dov’è stato protagonista come presidente della giuria: "Vi chiedo un po’ di comprensione perché sono un po’ disorientato", ha confessato al suo arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Ora un western nel segno di Sergio Leone"

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Afrodite, dea dell'amore (1958) | Film Storico Completo | Sceneggiatura di Sergio Leone

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