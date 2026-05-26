Un uomo condannato a 23 anni di carcere per l’omicidio di un bracciante avvenuto in un campo agricolo. L’aggressione è stata provocata da un episodio di tensione tra i lavoratori, che ha portato alla lite e all’uso di armi da fuoco. L’imputato è stato identificato grazie alle testimonianze e alle indagini, che hanno ricostruito i passaggi che hanno portato alla tragedia. La condanna è stata confermata in via definitiva.

? Punti chiave Cosa ha scatenato l'aggressione violenta tra i campi di Santa Croce?. Come ha fatto l'imputato a finire coinvolto nel tragico episodio?. Perché la difesa ha contestato la volontà deliberata di uccidere?. Quali sono le prossime mosse legali dopo il verdetto di Campobasso?.? In Breve Aggressione avvenuta tra il 7 e l'8 febbraio 2024 a Santa Croce di Magliano.. Vittima Rayko Todorov uccisa a bastonate dopo aver intercettato un tentativo di furto.. Avvocati Carmine e Alessio Verde rappresentano i familiari della vittima nel processo.. Difesa guidata da Luigi Marinelli ha tentato l'assoluzione o la riduzione della pena.. La Corte... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio del bracciante nei campi: confermati 23 anni di carcere

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