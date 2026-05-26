oltre duecento firme per riavere la caserma

Sono state raccolte oltre 200 firme per chiedere la riapertura della caserma dei carabinieri di Calice al Cornoviglio. La petizione è stata presentata alle autorità competenti, con l’obiettivo di riattivare il presidio di sicurezza nel territorio. La richiesta si basa sulla necessità di garantire maggiore presenza delle forze dell’ordine nella zona. La petizione rappresenta un passo formale da parte della comunità locale per ottenere un intervento in questa direzione.

Più di duecento firme raccolte per chiedere la riapertura della caserma dei carabinieri di Calice al Cornoviglio. è il risultato della petizione lanciata dalla ex consigliera comunale, Alessandra Cacciavillani, alla luce della raffica di furti che stava colpendo il territorio comunale. "Negli ultimi anni, e in maniera sempre più evidente dopo lo spostamento operativo della caserma fuori dal territorio comunale, il nostro Comune ha iniziato a vivere situazioni che fino a poco tempo fa sembravano lontane dalla nostra realtà – dice la Cacciavillani –. Oggi, purtroppo, sempre più persone vivono con il timore di lasciare la propria casa incustodita o con il pensiero di cosa potrebbero trovare al proprio rientro o al risveglio la mattina successiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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