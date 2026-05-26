Un uomo di 30 anni è stato arrestato ieri sera a Olbia dopo aver aggredito il padre nella propria abitazione. Successivamente, ha minacciato le forze dell’ordine intervenute sul posto. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato.

Ieri sera a Olbia un trentenne è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver aggredito il padre e minacciato le forze dell’ordine all’interno della propria abitazione. L’episodio violento si è consumato nel capoluogo gallese, dove i militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale sono intervenuti per sedare le tensioni. Il giovane di 30 anni, colto in un momento di estrema agitazione, ha scatenato la furia contro il genitore lanciandogli delle uova. La scena si è trasformata in una distruzione materiale: l’uomo ha messo a soqquadro l’appartamento, danneggiando diversi mobili e varie suppellettili presenti in casa. La situazione non si è placata nemmeno con l’arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, arrestato il 30enne: aggredisce il padre e sfida i carabinieri

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