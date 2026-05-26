L'Inter ha presentato un’offerta per il trasferimento del terzino, attualmente in prestito al Cagliari e di proprietà dell'Atalanta. La stessa proposta era stata fatta per Lookman, ora in nerazzurro. La società nerazzurra ha mostrato interesse per il giocatore e ha avanzato una proposta di acquisto. La trattativa riguarda il passaggio definitivo del calciatore, che ha avuto un ruolo importante nella sua squadra attuale. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane.

L’Inter fa all-in su Palestra? Secondo il ‘Corriere della Sera’, il club nerazzurro ha già presentato una proposta concreta all’Atalanta per il cartellino del terzino esploso quest’anno al Cagliari e grande obiettivo per rinforzare le corsie esterne nonché lo zoccolo duro di italiani. Come sottolinea Interlive.it, che giustamente parla di déjà-vu, l’offerta di Marotta e Ausilio per il classe 2005 è la stessa che fu inutilmente presentata l’estate scorsa per Ademola Lookman: 40 milioni di euro più 5 di bonus. Se basterà per il sì di Percassi? Difficile, anche perché la ‘Dea’ potrebbe voler aspettare l’inserimento dei club inglesi. In buona sostanza lo scatenarsi di un’asta che farebbe lievitare ulteriormente il prezzo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “Offerta Inter per Palestra”: è la stessa fatta per Lookman

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INTER, TUTTO SU PALESTRA: O LUI O SOLUZIONI INTERNE

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