A Ferrara è stato inaugurato un nuovo ambulatorio multidisciplinare dedicato ai bambini con gravi deficit visivi. Situato all’interno del reparto di Neurologia pediatrica, il servizio mira a migliorare l’assistenza ai piccoli pazienti con ipovisione infantile. L’ospedale ha rafforzato così le sue strutture specializzate, offrendo un percorso dedicato che coinvolge più figure professionali per affrontare le esigenze di questi bambini.

L’ospedale di Ferrara potenzia l’assistenza ai pazienti più piccoli grazie all’ambulatorio multidisciplinare per l’ipovisione infantile, un servizio d’eccellenza situato all’interno del servizio di Neurologia pediatrica. Il centro, unico nel suo genere a livello regionale, risponde alla crescente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nettuno: screening rivela 21 casi su 45 bambini con difetti visiviA Nettuno, il 1° aprile 2026, uno screening visivo su 45 bambini ha individuato 21 casi di difetti alla vista.

A Ferrara 'Plastic Free' parte dai più piccoli: al via il percorso green per famiglie e bambiniA Ferrara è iniziato un progetto dedicato alla riduzione della plastica che coinvolge principalmente bambini, famiglie, educatori e volontari.

Temi più discussi: Occhio e cervello, a Ferrara un nuovo percorso per i bambini con gravi deficit visivi; Occhio e cervello, a Ferrara un nuovo percorso per i bimbi con gravi deficit visivi; Depressione, allo studio lenti a contatto per stimolare il cervello; Menopausa: gli effetti sul cervello.

Occhio e cervello, a Ferrara un nuovo percorso per i bambini con gravi deficit visivi x.com

Come si migliora effettivamente la composizione e si allena l'occhio come fotografo? reddit

Trentaseienne aggredito da una capra: il corno gli ha perforato l'occhio ed è arrivato fino al cervelloUn incidente feroce quello che ha coinvolto un 36enne residente a Messina, lo scorso 3 ottobre 2025. L'uomo è stato aggredito da una capra che con il corno gli ha perforato l'occhio riuscendo a ... leggo.it

Aggredito da una capra a Messina: il corno gli trafigge l’occhio e arriva fino al cervelloUn 36enne di Messina è sopravvissuto dopo essere stato colpito in volto dal corno di una capra, che gli ha perforato l’occhio e raggiunto il cervello. Al Policlinico di Messina è stato sottoposto a ... fanpage.it