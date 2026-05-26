Durante lo spoglio delle elezioni comunali ad Arezzo, con circa lo 0,51% dei voti scrutinati, Egiziano Andreani, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, ha commentato il risultato, affermando che l'obiettivo non è stato raggiunto a causa di un alto numero di astenuti. Il conteggio dei voti prosegue e non sono ancora disponibili dati definitivi.

Con lo spoglio ancora in corso ma con una percentuale intorno allo 0,51%, Egiziano Andreani, candidato sindaco di Democrazia Sovrana Popolare, traccia un primo bilancio della campagna elettorale ad Arezzo. Un risultato lontano dagli obiettivi, ma che il candidato legge soprattutto come avvio di un percorso politico. Come valuta questo risultato elettorale? "Chiaramente il nostro è un progetto nuovo, sia a livello nazionale che locale. L’obiettivo principale era far conoscere Dsp e portare la nostra voce dentro la città e anche in ambito provinciale e regionale. Sapevamo che era una sfida complessa. L’obiettivo ideale era arrivare al 3% per ottenere almeno un consigliere comunale, ma siamo consapevoli che il percorso è appena iniziato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Obiettivo fallito. Troppi astenuti"

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