Nuovo sciopero generale in arrivo a fine mese | visite mediche ed esami a rischio anche a Novara
A fine mese si prevede un nuovo sciopero generale che coinvolgerà anche le visite mediche e gli esami a Novara. La protesta è indetta dai sindacati di base Cub, Sgd, Si Cobas, Adl e Usi-Cit. Durante la giornata, le strutture sanitarie potrebbero sospendere o limitare le attività di prenotazione e assistenza ai pazienti. La mobilitazione potrebbe influire sui servizi sanitari programmati e sulle prestazioni ambulatoriali.
Un'altra giornata di visite ed esami a rischio a Novara a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati di base Cub, Sgd, Si Cobas, Adl e Usi-Cit.L'agitazione di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private è stata infatti programmata per la giornata di venerdì 29 maggio e interessa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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