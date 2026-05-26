Nuovo sciopero generale in arrivo a fine mese | visite mediche ed esami a rischio anche a Novara

A fine mese si prevede un nuovo sciopero generale che coinvolgerà anche le visite mediche e gli esami a Novara. La protesta è indetta dai sindacati di base Cub, Sgd, Si Cobas, Adl e Usi-Cit. Durante la giornata, le strutture sanitarie potrebbero sospendere o limitare le attività di prenotazione e assistenza ai pazienti. La mobilitazione potrebbe influire sui servizi sanitari programmati e sulle prestazioni ambulatoriali.

Un'altra giornata di visite ed esami a rischio a Novara a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati di base Cub, Sgd, Si Cobas, Adl e Usi-Cit.L'agitazione di 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private è stata infatti programmata per la giornata di venerdì 29 maggio e interessa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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