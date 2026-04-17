Il costruttore cinese annuncia il lancio del nuovo SUV Sealion 05, previsto per il 20 aprile. Il veicolo sarà disponibile con motorizzazioni elettriche e ibride plug-in DM-i, puntando a offrire un’opzione che combina tecnologia avanzata e maggior autonomia. La presentazione si inserisce nel percorso di ampliamento della gamma, con un modello che si distingue per le caratteristiche tecniche e le prestazioni di autonomia.

Il produttore cinese BYD si prepara a presentare ufficialmente la nuova Sealion 05 il prossimo 20 aprile, introducendo sul mercato un SUV che punta a diversificare l’offerta con motorizzazioni sia elettriche che ibride DM-i. Il modello si distingue per un design orientato a un target giovane e dinamico, integrando tecnologie avanzate come il sensore LiDAR per la guida assistita e un abitacolo concepito per massimizzare il comfort durante i lunghi spostamenti. Le prime immagini del veicolo mostrano una carrozzeria caratterizzata da una colorazione arancio-rossastra e linee pulite, completate da maniglie semi-integrate. Un elemento distintivo del profilo esterno è la presenza di una struttura sul tetto destinata ad ospitare il sistema LiDAR, fondamentale per le funzioni di guida assistita di ultima generazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BYD Sealion 05: arriva il SUV hi-tech con autonomia ibrida estrema

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