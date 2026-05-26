Nuda proprietà | come funziona quando conviene e la tabella per il calcolo
La nuda proprietà permette di vendere un immobile senza trasferirne l’usufrutto, mantenendo il diritto di utilizzarlo in futuro. Chi acquista ottiene solo il diritto di proprietà, mentre l’usufrutto può essere riservato a un'altra persona o a sé stesso per un periodo stabilito. Questa pratica si applica spesso in contesti di pianificazione patrimoniale o fiscale. Per calcolare il valore della nuda proprietà, si utilizza una tabella che tiene conto dell’età dell’usufruttuario e della durata prevista.
Vendere una casa senza lasciarla, comprarvi dentro senza entrarci. La nuda proprietà è uno di quei meccanismi immobiliari che sembrano contraddire la logica più immediata del mattone, eppure funzionano proprio grazie a quella sospensione del tempo che introducono nel mercato. In Italia, questa formula si sta ritagliando uno spazio crescente, soprattutto nelle città dove il patrimonio immobiliare è consolidato e il ricambio generazionale degli immobili è lento. Più che una moda, dunque, rappresenta una struttura giuridico-economica che risponde a bisogni opposti ma complementari. Ma vediamo come funziona e sopratutto come si calcola. Significato di nuda proprietà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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