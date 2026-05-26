Nuda proprietà | come funziona quando conviene e la tabella per il calcolo

Vendere una casa senza lasciarla, comprarvi dentro senza entrarci. La nuda proprietà è uno di quei meccanismi immobiliari che sembrano contraddire la logica più immediata del mattone, eppure funzionano proprio grazie a quella sospensione del tempo che introducono nel mercato. In Italia, questa formula si sta ritagliando uno spazio crescente, soprattutto nelle città dove il patrimonio immobiliare è consolidato e il ricambio generazionale degli immobili è lento. Più che una moda, dunque, rappresenta una struttura giuridico-economica che risponde a bisogni opposti ma complementari. Ma vediamo come funziona e sopratutto come si calcola. Significato di nuda proprietà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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