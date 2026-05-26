Novara dal giallo all' azzurro in biblioteca | dalla storia dell' investigazione alla poesia del territorio
Giovedì 28 maggio, in una biblioteca di Novara, si svolgeranno due eventi in Sala Genocchio. La rassegna dei Giovedì letterari chiuderà il mese con una presentazione sulla storia dell’investigazione e un approfondimento sulla poesia dedicata al territorio. La prima parte si concentrerà su un percorso tra le tecniche e le tappe delle indagini, mentre la seconda esplorerà i versi che celebrano la zona locale.
Giovedì 28 maggio la rassegna dei Giovedì letterari in biblioteca chiude il mese di maggio con due eventi importanti in Sala Genocchio. Si parte alle 17,30 con la presentazione della mostra itinerante nelle biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario del Basso Novarese "Quasi paesaggi. Viaggi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Poesia, letteratura e storia: tornano gli incontri nella biblioteca del Marinelli
Argomenti più discussi: Novara dal giallo all'azzurro in biblioteca Negroni: dalla storia dell'investigazione alla poesia del territorio; Novara dal giallo all'azzurro in biblioteca: dalla storia dell'investigazione alla poesia del territorio; Novara, Teatro Coccia – L’italiana in Algeri; Inaugurato il nuovo mezzo attrezzato in dotazione al Comitato di Novara della Croce Rossa.
Novara dal giallo all’azzurro in biblioteca Negroni: dalla storia dell’investigazione alla poesia del territorio https://www.buongiornonovara.com/novara-dal-giallo-allazzurro-in-biblioteca-negroni-dalla-storia-dellinvestigazione-alla-poesia-del-territorio/ facebook
Straordinarie notti tropicali il 25 maggio in Piemonte (dati provvisori) Cellio (692 m, prov. Vercelli) 20,4°C Pettinengo (725 m, Biella) 20,8°C Armeno (865 m, Novara) 20,2°C Dal radiosondaggio di mezzanotte di Novara Cameri si nota un'inversione termica nei x.com