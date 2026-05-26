Novara da maggio al via il nuovo servizio di lettura dei contatori dell' acqua
A partire da maggio, il servizio di lettura dei contatori dell'acqua nel novarese e nel Vco sarà gestito dalla società F. La comunicazione è stata diffusa da Acqua Novara Vco, che ha ufficializzato il cambio di gestione del servizio di rilevazione delle letture. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche operative o sui tempi di attuazione.
Novità in vista per la gestione dei contatori dell'acqua nel novarese e Vco. Da Acqua Novara Vco fanno infatti sapere che a partire da questo mese, infatti, il servizio di rilevazione delle letture è passato alla società F.Imm Srl, azienda con sede a Rovigo. La decisione di cambiare l'operatore. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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