Novara da maggio al via il nuovo servizio di lettura dei contatori dell' acqua

Notizia in breve

A partire da maggio, il servizio di lettura dei contatori dell'acqua nel novarese e nel Vco sarà gestito dalla società F. La comunicazione è stata diffusa da Acqua Novara Vco, che ha ufficializzato il cambio di gestione del servizio di rilevazione delle letture. Non sono stati forniti dettagli su eventuali modifiche operative o sui tempi di attuazione.