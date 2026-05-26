Galli afferma che il campo largo, nel suo attuale stato, manca di una visione chiara dell’Italia e non si può vincere le elezioni solo con un volto nuovo. La sua analisi si concentra sulla mancanza di un progetto condiviso e di una strategia unitaria tra le forze politiche che lo compongono. Secondo il commentatore, il perimetro del campo largo appare frammentato e privo di una direzione definita, rendendo difficile presentarsi come alternativa credibile.

Non solo un commento sulle elezioni amministrative di ieri, ma il disegno di un perimetro, quello del campo largo, che non ha un’idea dell’Italia. È molto severo il giudizio sul centrosinistra di Carlo Galli, filosofo e politologo italiano, deputato del Pd nella XVII legislatura e Professore dell’Alma Mater Università di Bologna che a Formiche.net affida una lunga e articolata analisi. Punto di partenza la sinistra, ammette, “non vede niente” perché manca “l’algoritmo che unisca le opposizioni, alla ricerca continua del volto più gradevole da contrapporre a Giorgia Meloni. La premier? Almeno è una politica di professione. Piaccia o non piaccia, si è guadagnata con la lotta politica la posizione che ha attualmente”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non si batte Meloni solo con un volto nuovo. Cosa manca al campo largo secondo Galli

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