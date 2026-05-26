Non sarò solo un volto | Achille Lauro cambia pelle e parte una nuova avventura
Achille Lauro è diventato il nuovo direttore creativo di Dondup. La nomina segna un cambiamento nel percorso artistico del cantante, che si apre a un ruolo nel settore della moda. La sua collaborazione con il brand introduce una nuova fase professionale, ampliando il suo coinvolgimento nel mondo dello stile. Questa collaborazione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui progetti futuri.
Achille Lauro nuovo direttore creativo di Dondup segna una nuova fase nel percorso artistico del cantante, che amplia ulteriormente il proprio rapporto con il mondo della moda. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e ufficializza la collaborazione tra l’artista romano e il marchio italiano nato nel 1999 e specializzato nel denimwear. Per il pubblico italiano il nome di Achille Lauro è ormai legato non soltanto alla musica ma anche a uno stile personale riconoscibile e spesso fuori dagli schemi. Negli anni il cantante ha trasformato immagine, abiti e performance in una parte integrante del proprio linguaggio artistico, costruendo un’identità che ha trovato spazio anche nel settore fashion. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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