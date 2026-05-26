Achille Lauro nuovo direttore creativo di Dondup segna una nuova fase nel percorso artistico del cantante, che amplia ulteriormente il proprio rapporto con il mondo della moda. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore e ufficializza la collaborazione tra l’artista romano e il marchio italiano nato nel 1999 e specializzato nel denimwear. Per il pubblico italiano il nome di Achille Lauro è ormai legato non soltanto alla musica ma anche a uno stile personale riconoscibile e spesso fuori dagli schemi. Negli anni il cantante ha trasformato immagine, abiti e performance in una parte integrante del proprio linguaggio artistico, costruendo un’identità che ha trovato spazio anche nel settore fashion. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Non sarò solo un volto”: Achille Lauro cambia pelle e parte una nuova avventura

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