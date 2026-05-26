Non riusciamo a respirare | il quartiere che convive con finestre sbarrate e gole irritate

Nel quartiere, molte finestre sono state sbarrate e le persone riferiscono di avere le gole irritate. Le abitazioni sono state chiuse con pannelli di legno o tende pesanti, impedendo il passaggio di aria fresca. I residenti si lamentano di difficoltà respiratorie e disagio costante. La situazione si protrae da tempo, senza interventi ufficiali o chiarimenti da parte delle autorità.

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RavennaToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.È un odore di bruciato, tipico delle saldature. Pungente e fastidioso che, confermano i residenti, irrita naso e gola. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Re Carlo, come sta davvero: “Convive con il cancro”. Il paragone che preoccupaRe Carlo ha recentemente rivelato di convivere con il cancro, una notizia che ha attirato l’attenzione pubblica.

Pino Calabrese, l’intervista all’attore: “Ognuno convive con ciò che non è diventato”In un’intervista, l’attore riflette sul suo percorso artistico che va dall’amicizia con un noto attore, scomparso nel 1997, fino alle esperienze tra...

Si parla di: Non riusciamo a respirare: il quartiere che convive con finestre sbarrare e gole irritate.

Monossido di carbonio, un'intera famiglia intossicata. L’allarme: Non riusciamo a respirareSul posto sono arrivati i sanitari del 118, con due mezzi, uno dal distaccamento della croce Rossa di Loiano e uno dall'ospedale, oltre che un'automedica, e i vigili del fuoco sia da Monzuno che da ... ilrestodelcarlino.it

Morto a 16 anni dopo aver mangiato il gelato, la mamma: Mi ha chiamato e mi ha detto che non riusciva a respirareAntonietta, la madre di Adriano, il ragazzo di 16 anni morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria, racconta gli ultimi istanti di vita del ragazzo ... fanpage.it