Un nuovo studio evidenzia come gli spazi urbani possano influenzare il funzionamento del cervello umano. La ricerca si concentra sulla neuroarchitettura, una disciplina che analizza come ambienti e strutture influenzano il sistema nervoso. Si osserva che la progettazione di città e edifici non riguarda più solo l’estetica o la funzionalità, ma anche il modo in cui lo spazio agisce sul benessere neurobiologico delle persone.

?Di Manila Scaramella?La comprensione degli spazi che abitiamo sta attraversando un profondo cambio di paradigma: progettare città, edifici e luoghi collettivi non significa più soltanto organizzare volumi, superfici e funzioni, ma intervenire direttamente sul benessere neurobiologico delle persone. L’architettura contemporanea, alla luce delle più recenti evidenze neuroscientifiche, si configura sempre più come una vera e propria interfaccia biologica capace di influenzare emozioni, percezione, relazioni sociali e salute mentale.?L’impatto neurobiologico dell’apatia urbana.?Negli ultimi anni, numerosi studi internazionali hanno evidenziato... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - ?Neuroarchitettura: quando lo spazio urbano modella il connettoma umano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Artemis II: che cosa succede al corpo umano quando va nello spazio: dall'atrofia muscolare all'alterazione cardiovascolareL'esplorazione spaziale comporta effetti concreti sul corpo umano, come la perdita di massa muscolare e la riduzione della densità ossea.

Dopo dieci giorni nello spazio, l'equipaggio del primo volo umano intorno alla Luna dai tempi di Apollo 17 si prepara all'ammaraggio. Per la Nasa il successo si potrà dichiarare solo quando i quattro astronauti saranno al sicuroDopo dieci giorni nello spazio, l'equipaggio del primo volo umano intorno alla Luna dall'epoca di Apollo 17 si appresta a tornare sulla Terra.