Pier Giuseppe Cagetti ha commentato con serenità il risultato delle urne, che ha portato alla vittoria di Alberto Nardi Perna come nuovo sindaco del Comune. Non ha parlato di dramma per la sconfitta, ma ha affermato che si apre una nuova fase politica. La vittoria è stata ufficializzata dopo lo scrutinio delle schede elettorali. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su eventuali conseguenze future.

"Nessun dramma per la sconfitta, ma la consapevolezza che da oggi si apre una nuova fase politica". Pier Giuseppe Cagetti (nella foto) commenta con serenità il risultato delle urne che ha consegnato il Comune ad Alberto Nardi Perna. "Faccio gli auguri al nuovo sindaco – dice a caldo –. Per noi adesso comincia un altro percorso. Faremo un’opposizione costruttiva quando ci saranno le condizioni e, se necessario, un’opposizione seria e ferma quando riterremo che qualcosa non vada". Il candidato sconfitto non cerca alibi. "È evidente che il nostro messaggio non è stato recepito fino in fondo. Può aver inciso anche il poco tempo avuto a disposizione, ma quando proponi qualcosa e non viene accolta devi prenderne atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nessun dramma: ora cominciamo una nuova fase politica"

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