Naso nel segno della continuità Nanì vince con il 56,69% | Letizia si ferma al 43,31%

Notizia in breve

A Naso, il candidato sostenuto dalla lista “Naso Progetto Futuro” ha ottenuto il 56,69% delle preferenze, confermando la vittoria al primo turno. La sua avversaria, sostenuta dalla lista “Ripartiamo Insieme per Naso”, ha raggiunto il 43,31%. La differenza tra i due candidati è di circa 13 punti percentuali. La vittoria è stata sancita senza bisogno di ballottaggio. La partecipazione alle urne si è attestata su un dato non comunicato.