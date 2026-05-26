Naso nel segno della continuità Nanì vince con il 56,69% | Letizia si ferma al 43,31%

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Naso, il candidato sostenuto dalla lista “Naso Progetto Futuro” ha ottenuto il 56,69% delle preferenze, confermando la vittoria al primo turno. La sua avversaria, sostenuta dalla lista “Ripartiamo Insieme per Naso”, ha raggiunto il 43,31%. La differenza tra i due candidati è di circa 13 punti percentuali. La vittoria è stata sancita senza bisogno di ballottaggio. La partecipazione alle urne si è attestata su un dato non comunicato.

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A Naso Gaetano Nanì resta  sindaco. Il candidato sostenuto dalla lista “Naso Progetto Futuro – Gaetano Nani Sindaco” ottiene il 56,69% dei consensi, superando Daniele Letizia, fermo al 43,31% con la lista “Daniele Letizia Sindaco – Ripartiamo Insieme per Naso”.Lo scrutinio completo delle sezioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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