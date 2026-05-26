Nasce un nuovo sportello civico Servizi di supporto anche sanitario

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato aperto uno sportello civico presso lo Spazio Mycelium in via Poggioletto, gestito da volontari dell’associazione Mycelium. Il servizio offre ascolto, orientamento e supporto ai cittadini, includendo anche assistenza sanitaria. L’apertura è avvenuta ieri.

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Nasce il nuovo ’Sportello civico per la cittadinanza’ con servizio di supporto sanitario. Da ieri, presso lo Spazio Mycelium, in via Poggioletto, è stato attivato il nuovo Sportello, uno spazio di ascolto, orientamento e supporto ai cittadini, gestito dai volontari dell’associazione Mycelium. All’interno viene ospitato anche il servizio dello ’Sportello sanitario’, dedicato al supporto per l’accesso alle prestazioni sanitarie nei tempi previsti dalla normativa. Lo sportello è aperto tutti i lunedì, dalle ore 16 alle 19, su appuntamento. Il servizio nasce per aiutare i cittadini che si trovano ad affrontare tempi di attesa troppo lunghi per visite specialistiche ed esami diagnostici, offrendo un supporto pratico e informativo per la tutela del diritto alla salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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