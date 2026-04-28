Fiori contro il degrado | i commercianti uniti per la rinascita della zona

I negozianti del Foro Boario si sono uniti per affrontare i problemi di furti e degrado che hanno colpito la zona negli ultimi tempi. Per rafforzare la propria presenza e ridare vita al quartiere, hanno deciso di usare i fiori come simbolo di rinascita e solidarietà tra le attività commerciali. Questa iniziativa mira a migliorare l’aspetto della zona e a coinvolgere la comunità locale.

Un fiore per mettersi alle spalle le difficoltà e colorare di nuova vita il quartiere. I negozianti del Foro Boario uniscono le forze per reagire a un periodo buio, segnato da furti e degrado. L'obiettivo è rilanciare le storiche botteghe, rendendo via Ravegnana e via Gorizia di nuovo accoglienti.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Uniti contro il degrado: torna "Caffè e detergente" per la cura del centro storicoC’è chi si lamenta del degrado e chi, invece, decide di armarsi di spugna, raschietto e tanta buona volontà. Una rete contro il degrado. L’ordinanza del sindaco scatta in zona stazioneForte iniziativa, che coinvolge anche la viabilità, nelle strade intorno alla Stazione storica del centro, in piazzale Marconi. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Fermo, l'appello e la raccolta firma dei residenti: Verde, asfalti e mura da sistemare. Via del Bastione, stop con il degrado; Ostra: Impegno per Ostra, Il cimitero tra degrado e abbandono: una ferita per la comunità; Fermo, residenti di via del Bastione pronti alla raccolta firme: Zona storica lasciata nel degrado; Vigolo, degrado al cimitero. I nostri cari non lo meritano. Amanti Dei Fiori - facebook.com facebook Commercianti già al lavoro tra icone e fiori, a maggio torna “Vetrina in fiore” di Confcommercio per celebrare la Patrona e la Madonna grande #InCitta x.com