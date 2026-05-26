Napoli Legends che emozioni al Maradona | gol e amarcord per i ragazzi di Nisida e i bimbi del Santabono

Al Maradona, una partita benefica tra Napoli Legends e World Legends ha raccolto fondi per il teatro del carcere minorile di Nisida e l’ospedale Santobono. La serata ha visto momenti di emozione, con gol e ricordi legati alla squadra azzurra. L’evento ha coinvolto anche i giovani di Nisida e i bambini dell’ospedale, tutti presenti per sostenere le cause benefiche. La partita è stata caratterizzata da un’atmosfera di solidarietà e passione sportiva.

Una serata dalle tante emozioni, tutte a tinte azzurre. Al Maradona è andata in scena la partita benefica tra Napoli Legends e World Legends, con lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida e per l'ospedale Santobono di Napoli. 47mila gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Serie A : Lavezzi torna a Napoli: emozioni e ricordi per i tifosi

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