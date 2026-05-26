Il Napoli sta valutando due allenatori, Allegri e Italiano, entrambi di stili diversi, e il presidente del club mostra interesse per entrambi. La scelta tra i due non è ancora definitiva, e si considerano anche eventuali sorprese. La squadra ha dimostrato di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di riprendere con decisione dopo le situazioni di difficoltà, sfatando l’idea di un tempo lento. La decisione finale riguarderà le prossime settimane, con possibili sviluppi nelle decisioni tecniche.

Il cliché del tempo lento è, appunto, solo un cliché: Napoli è per contro città che si adatta assai velocemente ai cambiamenti, pronta a ripartire. È noto il detto “È muorto o’rre, viva o’rre”. E Antonio Conte è stato inequivocabilmente re di Napoli: acclamato dalla gente, unico allenatore a vivere la città, con la casa in centro, le visite soventi a ristoranti, pasticcerie e pizzerie (restando in forma, beato lui), anche se probabilmente l’immagine migliore per descrivere il rapporto tra Conte, Napoli e i napoletani è quella della passeggiata per andare a messa. Una volta conosciuta l’ abitudine del mister e annesso passaparola in tanti si accodavano a lui nell’ora della preghiera: una sorta di processione silenziosa, meraviglioso e ulteriore affresco di un rapporto tra sacro e profano ineguagliabile altrove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Napoli al bivio: Allegri o Italiano. Così diversi, perché a De Laurentiis piacciono entrambi. E poi c’è l’effetto sorpresa…

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Allegri insulta Oriali.. PERCHÈ

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