Mutui 2026 tassi più stabili ma torna la prudenza | fisso ancora favorito dalle famiglie

Nel 2026, il mercato dei mutui mostra tassi più stabili, ma le famiglie preferiscono ancora il tasso fisso. Dopo un periodo di riduzione dei tassi, le pressioni inflazionistiche e le tensioni internazionali hanno portato la Banca Centrale Europea a mantenere un atteggiamento più cauto. La scelta di tasso fisso rimane dominante tra le preferenze dei clienti, che continuano a mostrare prudenza nell’assunzione di nuovi mutui.

Il mercato dei mutui nel 2026 entra in una fase di maggiore cautela. Dopo mesi di progressivo rallentamento dei tassi, il ritorno di alcune pressioni inflazionistiche e le tensioni internazionali stanno spingendo la Banca Centrale Europea verso una politica monetaria più prudente.L’inflazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Here is How Economic Data Impacts Mortgage Rates and Home Values

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