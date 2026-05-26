Musica live allo Skatepark | tutti i concerti dell' Andarò Festival
Al skatepark si sono svolti diversi concerti durante il quarto appuntamento con l'Andarò Festival. La manifestazione, organizzata dall'associazione omonima, presenta un programma ricco di musica dal vivo e altre attività, che si ripete ogni anno. La serata ha visto esibizioni di band e artisti di vari generi, con pubblico presente e appassionato. La rassegna si svolge in diverse location, con eventi distribuiti nel corso di più giorni.
Torna per il quarto anno Andarò Festival, manifestazione organizzata dall’associazione Andarò che raccoglie al suo interno concerti e molte altre attività. Ogni edizione prevede una prima parte tra maggio e giugno dedicata alla musica veronese, quest’anno chiamata “Andarò Fuoritempo”, e una. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Woman Fainted at Bob Marley Concert — He Stopped the Show and Carried Her to Safety Himself
Notizie e thread social correlati
Musica live alle Cantine de l'Arena: tutti i concerti nel mese di aprile 2026A Verona, le Cantine de l'Arena ospiteranno diversi concerti dal vivo durante il mese di aprile 2026, segnando gli ultimi eventi prima della pausa...
Concerti, laboratori e Ancona Sotterranea: al via il Festival Itinerari per scoprire la bellezza della musicaIl Festival “Itinerari” inizia sabato 23 maggio ad Ancona, promosso da Cantieri Musicali Ancona ETS con il patrocinio del Comune di Ancona.