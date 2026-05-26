Musica live allo Skatepark | tutti i concerti dell' Andarò Festival

Notizia in breve

Al skatepark si sono svolti diversi concerti durante il quarto appuntamento con l'Andarò Festival. La manifestazione, organizzata dall'associazione omonima, presenta un programma ricco di musica dal vivo e altre attività, che si ripete ogni anno. La serata ha visto esibizioni di band e artisti di vari generi, con pubblico presente e appassionato. La rassegna si svolge in diverse location, con eventi distribuiti nel corso di più giorni.