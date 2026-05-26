Mundo Deportivo punge Sinner | Il Roland Garros lo salva dal calore infernale L’uomo delle nevi che indossa gli sci con la stessa…
Il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros è stato programmato nella sessione serale contro un avversario francese. La decisione ha suscitato discussioni in Spagna, con alcuni media che criticano la scelta di far giocare il tennista italiano in orari che lo espongono a temperature elevate. La partita ha attirato l’attenzione per la sua collocazione nel programma e per le condizioni climatiche previste durante l’incontro.
La scelta del Roland Garros di programmare l’esordio di Jannik Sinner nella sessione serale contro il transalpino Clément Tabur accende il dibattito in Spagna. A sollevare il caso è il quotidiano sportivo “Mundo Deportivo”, che in un articolo firmato dal caporedattore Ángel Rigueira parla apertamente di un “Roland Garros che salva Sinner dal caldo infernale”.. L'articolo Mundo Deportivo punge Sinner: “Il Roland Garros lo salva dal calore infernale. L’uomo delle nevi che indossa gli sci con la stessa.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Niente impresa, Sinner si arrende al re Nadal. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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