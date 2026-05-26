Mundo Deportivo punge Sinner | Il Roland Garros lo salva dal calore infernale L’uomo delle nevi che indossa gli sci con la stessa…

Notizia in breve

Il debutto di Jannik Sinner al Roland Garros è stato programmato nella sessione serale contro un avversario francese. La decisione ha suscitato discussioni in Spagna, con alcuni media che criticano la scelta di far giocare il tennista italiano in orari che lo espongono a temperature elevate. La partita ha attirato l’attenzione per la sua collocazione nel programma e per le condizioni climatiche previste durante l’incontro.