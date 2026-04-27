A Firenze, i comitati che si occupano di tutela dei residenti nelle zone della movida hanno annunciato una possibile mobilitazione a causa dei livelli di rumore che si protraggono fino a tarda notte. La presenza di veicoli che occupano sistematicamente i parcheggi riservati ai residenti, insieme a problemi di sporcizia e strade dissestate, contribuisce a una percezione di insicurezza crescente tra i cittadini.

Firenze, 27 aprile 2026 – Rumore fino a tarda notte, parcheggi per residenti sistematicamente occupati da chi arriva in centro per divertirsi, sporcizia diffusa, strade dissestate e una sicurezza percepita sempre più fragile. Il comitato ’Manoiquandosidorme’ torna all’attacco e rilancia una piattaforma di richieste che, secondo i cittadini, restano da anni senza risposte efficaci. Dopo essersi battuto su temi come dehors, Ztl h24 e vigile di quartiere, l’associazione riporta al centro del dibattito problemi considerati ormai strutturali. La richiesta alla sindaca. “Abbiamo chiesto un incontro alla sindaca Funaro per affrontare criticità che si sono incancrenite nel tempo, ma non abbiamo ricevuto alcun riscontro”, denuncia il portavoce Giuliano Leoni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Movida, allarme decibel. I comitati suonano la carica. “Pronti alla mobilitazione”

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