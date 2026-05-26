Durante il fine settimana del MotoGP al Mugello, Trenitalia ha aggiunto otto corse extra per facilitare gli spostamenti dei visitatori. Oltre a queste corse straordinarie, sono stati aumentati anche i servizi ferroviari ordinari sulla tratta. L’obiettivo è gestire l’afflusso di spettatori provenienti da diverse aree, garantendo collegamenti più frequenti durante l’evento. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli orari o sui percorsi specifici di queste corse supplementari.

SCARPERIA SAN PIERO – Il fine settimana del MotoGP al Mugello si prepara ad accogliere migliaia di appassionati e, per gestire al meglio gli spostamenti, arrivano anche treni straordinari MotoGP Mugello e un potenziamento dei servizi ordinari. In occasione del Gran Premio in programma tra sabato 30 e domenica 31 maggio, Trenitalia, in collaborazione con Regione Toscana, ha previsto un rafforzamento dei collegamenti ferroviari verso Borgo San Lorenzo, principale punto di riferimento per raggiungere l’autodromo. Il piano prevede otto corse aggiuntive e un incremento dei posti disponibili anche sui convogli già presenti nella programmazione ordinaria, con collegamenti da e verso Firenze e Faenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - MotoGP Mugello, Trenitalia potenzia i collegamenti con otto corse extra

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