mostra permanente di storia e tradizioni nuovo allestimento

Sabato 30 maggio alle 11 si inaugura il nuovo allestimento della mostra permanente dedicata alle tradizioni, alla storia e all’identità di Pisa. La mostra si trova al piano terra di palazzo Gambacorti, in piazza XX settembre. La ristrutturazione prevede un allestimento aggiornato, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti o le modalità di esposizione. L’evento rappresenta un’occasione per visitare di nuovo lo spazio dedicato alla cultura locale.

Si inaugura sabato 30 maggio, alle 11, il nuovo allestimento della Mostra permanente delle tradizioni, della storia e dell’identità di Pisa, ospitata al piano terreno di palazzo Gambacorti (piazza XX settembre, 1). La mostra, aperta dal Comune di Pisa nel giugno 2024 nei locali dell’ex anagrafe intitolati a Umberto Moschini, si amplia con nuovi spazi espositivi e un arricchimento del percorso museale dedicato alle tradizioni storiche cittadine. Il nuovo allestimento, curato da specialisti del settore, prevede infatti l’estensione della mostra a un’ulteriore sala e nuovi contenuti dedicati al Gioco del Ponte, alla Luminara e agli altri eventi che rappresentano la storia e le tradizioni pisane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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