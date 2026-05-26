Al Miralfiore il concerto " Sound for Filo " è stato un successo fatto di cinque ore di musica, tante emozioni e una speranza: quella di poter realizzare in Kenya un centro per bambini e adolescenti che porti il nome Filippo Santori, il dj pesarese morto a soli 42 anni in un ospedale a Bali, in Indonesia, per le complicazioni di una polmonite. Perché in Kenya? "Fin da subito abbiamo sentito il bisogno di dedicare a mio figlio – ha spiegato al Carlino Maria Andreani, mamma di Filippo Santori – un’opera benefica. Si tratterebbe di realizzare un edificio fatto direttamente dallo stato kenyota con cui siamo entrati in contatto decenni fa, quando abbiamo contribuito a costruire la scuola che oggi porta il nome di Oliviero Andreani, nonno di Filippo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto in Indonesia. Musica e brividi al parco: "Lo dovevamo a Filippo"

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