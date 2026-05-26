Morte di Samuele De Paoli | Patrizia si è difesa
Patrizia Pinheiro Duarte ha dichiarato di essersi difesa durante l'aggressione di Samuele De Paoli, che è deceduto successivamente. La morte si è verificata a causa di una pressione involontaria sul nervo vagale, che ha provocato una reazione fatale. La situazione si è complicata con l’assunzione di alcol e droga da parte della vittima, fattori che hanno accelerato l’esito fatale.
Patrizia Pinheiro Duarte si è difesa dall’aggressione di Samuele De Paoli. Che è morto in seguito alla pressione, ritenuta involontaria, del nervo vagale, innescando una "reazione" letale accelerata dall’assunzione di alcol e droga. Lo ricostruisce la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della Procura generale contro l’assoluzione della trans dall’accusa di omicidio preterintenzionale del giovane, e stabilendo definitivamente che Patrizia, quella notte dell’aprile 2021 a Sant’Andrea delle Fratte, si è difesa senza avere intenzione di uccidere. Come evidenziato dai giudici di terzo grado, l’imputata non poteva sapere quale tipo di conseguenza la sua azione di difesa, proporzionata anche in virtù dell’assenza di particolari segni di colluttazione sul corpo della vittima, avrebbe potuto avere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Morte Samuele De Paoli: confermata in Cassazione l'assoluzione della transessuale
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