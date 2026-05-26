Morte di Samuele De Paoli | Patrizia si è difesa

Notizia in breve

Patrizia Pinheiro Duarte ha dichiarato di essersi difesa durante l'aggressione di Samuele De Paoli, che è deceduto successivamente. La morte si è verificata a causa di una pressione involontaria sul nervo vagale, che ha provocato una reazione fatale. La situazione si è complicata con l’assunzione di alcol e droga da parte della vittima, fattori che hanno accelerato l’esito fatale.