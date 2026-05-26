Morte avvelenate per ricina la notizia ufficiale è appena arrivata | proprio loro

Da caffeinamagazine.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato confermato che le morti sono state causate dall’avvelenamento con ricina. La notizia ufficiale è arrivata dopo settimane di indagini e sospetti. La vicenda ha coinvolto più persone e ha portato alla scoperta di tracce di questa sostanza in diversi momenti e ambienti, alimentando dubbi e timori tra i residenti. La polizia ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze e le responsabilità.

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In paese se ne parla sottovoce, come quando una storia fa paura davvero. Un Natale che doveva essere famiglia e tavola imbandita si è trasformato in un incubo, e da settimane ogni dettaglio torna a galla: un piatto, un dolce, una visita, una frase detta (o non detta). E ora, in questura, qualcuno viene richiamato. L’inchiesta va avanti nel massimo riserbo, ma una cosa è chiara: gli investigatori stanno ricostruendo minuto per minuto le giornate attorno alle feste, passando al setaccio abitudini e rapporti tra i parenti che erano presenti in casa prima della tragedia. Un lavoro lento, quasi ossessivo, perché qui niente può essere lasciato al caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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