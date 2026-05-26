È stato confermato che le morti sono state causate dall’avvelenamento con ricina. La notizia ufficiale è arrivata dopo settimane di indagini e sospetti. La vicenda ha coinvolto più persone e ha portato alla scoperta di tracce di questa sostanza in diversi momenti e ambienti, alimentando dubbi e timori tra i residenti. La polizia ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze e le responsabilità.

In paese se ne parla sottovoce, come quando una storia fa paura davvero. Un Natale che doveva essere famiglia e tavola imbandita si è trasformato in un incubo, e da settimane ogni dettaglio torna a galla: un piatto, un dolce, una visita, una frase detta (o non detta). E ora, in questura, qualcuno viene richiamato. L’inchiesta va avanti nel massimo riserbo, ma una cosa è chiara: gli investigatori stanno ricostruendo minuto per minuto le giornate attorno alle feste, passando al setaccio abitudini e rapporti tra i parenti che erano presenti in casa prima della tragedia. Un lavoro lento, quasi ossessivo, perché qui niente può essere lasciato al caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Morte avvelenate per ricina, la notizia ufficiale è appena arrivata: proprio loro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madre e figlia avvelenate a Campobasso, la conferma: uccise dalla ricina. Luomo invece è negativo

Notizie e thread social correlati

Mamma e figlia morte avvelenate, la notizia sulla sorella è appena arrivataÈ arrivata la conferma della morte di una donna e della sua figlia, entrambe decedute per avvelenamento.

Leggi anche: Morte avvelenate, la notizia sulla cugina di Di Vita è appena arrivata. Ora cosa succede

Temi più discussi: Giallo Pietracatella: analizzati 7 dispositivi delle vittime; Morte avvelenate, risentito l'infermiere che fece la flebo; Morte avvelenate dalla ricina, nuovi interrogatori dei parenti delle vittime; Madre e figlia morte a Pietracatella, Procura chiede di verificare se abbiano fatto ricerche sulla ricina.

Morte avvelenate per ricina, nuovo interrogatorio per Gianni e Alice Di Vita x.com

Morte avvelenate, Gianni e Alice Di Vita di nuovo in questuraPer l'ennesima volta padre e figlia convocati in questura. Gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso, al lavoro per risolvere il 'giallo di Pietracatella', hanno richiamato oggi padre e fig ... ansa.it

Mamma e figlia avvelenate con la ricina, convocata la zia 90enne: Ha preparato la torta della vigilia. Le piste aperteMamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, si apre una nuova pista nel paese del Molise dove Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara Di Vita, 15 anni, sono morte tra il 27 e il ... ilgazzettino.it