Morte assistita | Italia e Regno Unito a confronto | convegno all' Archivio storico comunale

Da palermotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio alle 15:30 si terrà un convegno sull’argomento della morte assistita, che si svolgerà nella sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale. L’evento metterà a confronto le normative e le pratiche di Italia e Regno Unito su questa tematica.

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Venerdì 29 maggio nella sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale, alle ore 15:30, avrà inizio il convegno dal titolo “Morte assistita: Italia e Regno Unito a confronto”. Modererà l’incontro la giornalista professionista Fernanda Di Monte.L’incontro, che vuole essere un reale confronto tra i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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