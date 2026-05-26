Morte assistita | Italia e Regno Unito a confronto | convegno all' Archivio storico comunale
Venerdì 29 maggio alle 15:30 si terrà un convegno sull’argomento della morte assistita, che si svolgerà nella sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale. L’evento metterà a confronto le normative e le pratiche di Italia e Regno Unito su questa tematica.
Venerdì 29 maggio nella sala Almeyda dell’Archivio Storico Comunale, alle ore 15:30, avrà inizio il convegno dal titolo “Morte assistita: Italia e Regno Unito a confronto”. Modererà l’incontro la giornalista professionista Fernanda Di Monte.L’incontro, che vuole essere un reale confronto tra i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Regno Unito, oggi le elezioni locali: Labour rischia tracollo storico, Reform e Verdi in ascesa?
Palermo di carta: visite guidate all'archivio storico comunale e a San CrispinoDomenica 12 aprile si svolgeranno visite guidate all'archivio storico comunale e alla chiesa di San Crispino a Palermo.
Argomenti più discussi: Voli a rischio per i rientri di fine anno: scioperi negli aeroporti e possibili cancellazioni. Il calendario; Telemarketing e truffe telefoniche, stop alle chiamate illegali dall'estero: la svolta arriva da Agcom.
Cosa ne pensi della morte assistita? reddit
Dieci anni dopo, le unioni civili sono entrate nella vita ordinaria dell’Italia. L’11 maggio 2016 la Camera approvava in via definitiva la legge Cirinnà, poi promulgata il 20 maggio ed entrata in vigore il 5 giugno. Ancora lontana dal matrimonio egualitario, dava vi facebook
In Inghilterra e Galles la legge sulla morte assistita non entrerà in vigoreOggi, venerdì 24 aprile, è scaduto il tempo a disposizione per continuare la discussione sulla proposta di legge sulla morte assistita alla Camera dei Lord, cioè la camera alta del parlamento ... ilpost.it
Italia, Francia, Germania e Regno Unito contro il ddl sulla pena di morte in IsraeleI ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno adottato una dichiarazione congiunta per esprimere la propria preoccupazione rispetto alla possibile approvazione di un disegno ... huffingtonpost.it