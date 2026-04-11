Montezemolo salvò la Ferrari vendendo un sogno | la storia del Cavallino sul Wall Street Journal

Il Wall Street Journal ha dedicato ampio spazio alla storia di Ferrari, analizzando le decisioni prese dall’ex presidente dell’azienda, che intervenne per salvare la casa automobilistica vendendo un’immagine di prestigio e innovazione. Il giornale ha passato settimane a esaminare i documenti e le strategie adottate, concentrandosi sulla fase in cui l’azienda ha affrontato momenti difficili e ha scelto di puntare su un’immagine di esclusività e passione per il marchio.

“Se vuoi rendere qualcosa davvero desiderabile, devi renderla esclusiva”. È una regola base del marketing, un principio che affonda le radici nella psicologia sociale, quasi banale nella sua semplicità: meno accesso, più valore. Ma non sempre è così semplice, tra il dire e il fare c’è di mezzo. il mercato. Il The Wall Street Journal ha dedicato un approfondimento e un episodio del podcast “Acquired”, a Luca Cordero di Montezemolo e alla sua intuizione: andare oltre alla strategia dell'esclusività, per rendere un prodotto industriale un oggetto di culto, in un equilibrio quasi impossibile tra scarsità e popolarità di massa. Centinaia di milioni di persone oggi conoscono il marchio Ferrari, lo seguono, lo desiderano.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Montezemolo salvò la Ferrari vendendo un sogno: la storia del Cavallino sul Wall Street Journal Meloni, la “missione” per il Wall Street Journal: “Convincere Trump e l’Europa a essere amici”(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump hanno perso la fiducia in tutta Europa, ma il presidente del Consiglio italiano... Ye, nuovo nome ufficiale di Kanye West, pubblica un annuncio sul Wall Street Journal per scusarsi delle sue esternazioni antisemite: «Ho perso il contatto con la realtà»West, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye nel 2021, inizia le scuse raccontando di un incidente d’auto avvenuto nel 2002 che gli ha...