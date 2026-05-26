Mondiali 2026 tra caldo e temporali
Le previsioni indicano che durante i Mondiali di calcio 2026, che si svolgeranno in Nord America, ci saranno condizioni di caldo e umidità elevate, accompagnate da temporali. Questi fenomeni atmosferici sono tipici dell'estate in molte aree della regione e potrebbero influenzare le partite e gli eventi collegati alla competizione. Le temperature calde e i temporali rappresentano un rischio per le condizioni di gioco e la sicurezza di spettatori e atleti.
AGI - Caldo, umidità e temporali sono sinonimo di estate in molte regioni del Nord America e, tra poche settimane, potrebbero minacciare anche i Mondiali di calcio 2026. L’edizione di quest’anno del torneo si svolge infatti negli Usa, in Canada e in Messico, in sedici città ospitanti, tra cui località abituate a temperature estive altissime, aggravate da un’umidità soffocante. E poi ci sono tuoni e fulmini: negli Stati Uniti, i temporali estivi spesso causano interruzioni degli eventi sportivi all’aperto. Generalmente, dopo un fulmine, entro un raggio di circa 13-16 chilometri viene imposta un’interruzione obbligatoria di 30 minuti. Ogni fulmine successivo comporta una nuova interruzione di mezz’ora. 🔗 Leggi su Agi.it
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22 maggio 2026 Discussione Giornaliera & Thread per i Trasferimenti reddit
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