mondiali 2026 dazn lancia fantamondiale con fantacalcio e talent

DaZN ha annunciato il lancio di FantaMondiale, un’app dedicata ai Mondiali 2026. L’app include pronostici, una sezione per creare squadre fantasy e il supporto di talent per coinvolgere i tifosi. La piattaforma mira a offrire un’esperienza interattiva durante il torneo, con aggiornamenti e strumenti dedicati agli appassionati di calcio. La disponibilità dell’app è prevista in vista dell’inizio del campionato mondiale.

Per i Mondiali 2026 nasce FantaMondiale DAZN: app con pronostici, squadre fantasy e il supporto dei talent per coinvolgere i tifosi. Pensata per mettere i tifosi al centro del gioco e rendere l’esperienza ancora più social e interattiva, Fantamondiale DAZN arricchisce l’offerta digitale di DAZN con un nuovo touchpoint dedicato, completando l’esperienza di fruizione della Coppa del Mondo FIFA 2026™: “DAZN sta diventando sempre di più l'ecosistema digitale di riferimento per gli appassionati di calcio, andando oltre la trasmissione in diretta delle partite per unire contenuti e interazione. La collaborazione inedita con Fantacalcio® per... 🔗 Leggi su Digital-news.it

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