Dal 15 giugno riprende la seconda edizione del Mirabilandia Summer Camp, il centro estivo aperto ai figli dei dipendenti e collaboratori del parco e ai ragazzi del territorio. L'iniziativa prevede attività diurne dedicate ai minori, con spazi dedicati al gioco e all’intrattenimento. La struttura si prepara ad accogliere i partecipanti per tutta la stagione estiva, offrendo un programma di attività dedicate ai giovani.

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Al via dal 15 giugno la seconda edizione di Mirabilandia Summer Camp, il centro estivo per i figli dei dipendenti e collaboratori di Mirabilandia e per i ragazzi del territorio. "Dopo il successo dell'edizione 2025, l'iniziativa – realizzata in collaborazione con l'Associazione Tralenuvole – offrirà anche quest'anno l'opportunità di vivere un'estate fra laboratori scientifici, attività ludico-ricreative e le imperdibili attrazioni di Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d'Italia, e di Mirabeach - si riferisce da Mirabilandia - Nato dall'impegno di Mirabilandia per... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, torna il centro estivo ‘Summer camp'

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