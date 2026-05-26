Un uomo è stato aggredito e strattonato dopo aver chiesto spiegazioni a una persona su un colpo sferrato all’automobile del figlio. L’incidente è avvenuto a Castel Fiorentino, quando l’uomo ha tentato di chiarire la vicenda. La persona coinvolta ha reagito con violenza, strattonandolo e provocando un episodio di aggressione. Non sono stati riferiti danni fisici gravi né altre conseguenze. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine.

CASTELFIORENTINO Strattonato da una persona alla quale aveva chiesto conto di un colpo sferrato all’automobile del figlio. Questa la disavventura occorsa domenica scorsa ad un anziano di Castelfiorentino, stando a quanto fatto sapere dal figlio. "Mio padre è stato aggredito e strattonato da un giovane di colore, probabilmente in stato di alterazione, solo per averlo redarguito dopo che aveva colpito la mia macchina – ha detto Simone, figlio dell’aggredito - Nelle prossime ore andremo dai carabinieri a formalizzare la denuncia, dopo esserci già rivolti alle forze dell’ordine". Un episodio che avvenuto nel pomeriggio di due giorni fa, intorno alle 17, in via Praticelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mio padre aggredito e strattonato"

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