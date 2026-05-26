Milan avanti tutta su Iraola come prossimo allenatore! Maxi offerta e contratto fino al 2029 | i dettagli

Il Milan ha presentato un'offerta importante per il tecnico, con un contratto che si estende fino al 2029. La società sta facendo pressing per convincerlo ad accettare, offrendo un ingaggio elevato. La trattativa è in corso, con incontri tra le parti per definire i dettagli. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le trattative proseguono con l’obiettivo di chiudere l’accordo.

Milan, avanti tutta su Iraola come prossimo allenatore! Maxi offerta e contratto fino al 2029: il piano dei rossoneri per convincere il tecnico. Il Milan accelera per Andoni Iraola. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club rossonero avrebbe presentato una proposta molto importante all’allenatore spagnolo per convincerlo a raccogliere l’eredità di Massimiliano Allegri e aprire un nuovo ciclo tecnico a Milanello. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Iraola Milan, l’offerta del club rossonero. La società di via Aldo Rossi avrebbe messo sul tavolo un contratto fino al 2029, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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