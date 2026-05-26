Mi hanno scritto ‘è Pasqua mandiamo la vacca al macello’ oppure ‘ti prenderei a botte’ per 3 giorni non ho aperto i social carica d’odio impressionante | così Rossella Erra

Da ilfattoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giudice popolare di uno show televisivo ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce sui social, tra cui frasi come “mandiamo la vacca al macello” e “ti prenderei a botte”. Dopo tre giorni di silenzio, ha deciso di denunciare, evidenziando una carica di odio che l’ha portata a evitare i social per un periodo. Le offese e le minacce sono state rivolte principalmente per la sua partecipazione in televisione.

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Rossella Erra rompe il silenzio sugli insulti ricevuti sui social e racconta di aver deciso di denunciare dopo mesi di offese e minacce legate soprattutto alla sua presenza in televisione come giudice popolare di Ballando con le stelle. In un’intervista al Corriere della Sera, Erra spiega: “Tutto è diventato massiccio da quando ho iniziato Ballando con le Stelle. Nel momento in cui ho cominciato ad assegnare i famosi tesoretti è partito l’odio vero, quello feroce. Gli insulti più denigratori, quelli umilianti. E si intensificano sempre durante il periodo della trasmissione. Ne ho parlato spesso in televisione, ma non perché volessi fare la vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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