Una giudice popolare di uno show televisivo ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce sui social, tra cui frasi come “mandiamo la vacca al macello” e “ti prenderei a botte”. Dopo tre giorni di silenzio, ha deciso di denunciare, evidenziando una carica di odio che l’ha portata a evitare i social per un periodo. Le offese e le minacce sono state rivolte principalmente per la sua partecipazione in televisione.

Rossella Erra rompe il silenzio sugli insulti ricevuti sui social e racconta di aver deciso di denunciare dopo mesi di offese e minacce legate soprattutto alla sua presenza in televisione come giudice popolare di Ballando con le stelle. In un’intervista al Corriere della Sera, Erra spiega: “Tutto è diventato massiccio da quando ho iniziato Ballando con le Stelle. Nel momento in cui ho cominciato ad assegnare i famosi tesoretti è partito l’odio vero, quello feroce. Gli insulti più denigratori, quelli umilianti. E si intensificano sempre durante il periodo della trasmissione. Ne ho parlato spesso in televisione, ma non perché volessi fare la vittima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno scritto ‘è Pasqua, mandiamo la vacca al macello’ oppure ‘ti prenderei a botte’, per 3 giorni non ho aperto i social, carica d’odio impressionante”: così Rossella Erra

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