Metz ha presentato il nuovo televisore QLED MQH7000Z, dotato di tecnologia di sesta generazione. Il modello fa parte della gamma 2026 e include aggiornamenti nelle prestazioni dello schermo e delle funzioni smart. La produzione e la commercializzazione sono state annunciate di recente.

MILANO, 26 maggio 2026 PRNewswire — METZ ha lanciato ufficialmente il suo nuovo televisore QLED MQH7000Z, ampliando ulteriormente la gamma di prodotti per il 2026 con una tecnologia di display aggiornata e prestazioni smart potenziate. Progettato per le famiglie moderne alla ricerca di un equilibrio perfetto tra qualità dell’immagine, fluidità di funzionamento e praticità nell’uso quotidiano, il modello MQH7000Z rende fruibile a un pubblico più ampio l’ultima tecnologia QLED di sesta generazione di METZ. Il modello MQH7000Z si basa sull’ultima tecnologia QLED di sesta generazione di METZ, che garantisce una maggiore precisione cromatica, un controllo della luminosità ottimizzato e una nitidezza dell’immagine superiore rispetto alle generazioni precedenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - METZ presenta il televisore QLED MQH7000Z con tecnologia di display di sesta generazione

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METZ 32MQF7030Z - QLED da 32 e Google TV a meno di 120€

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